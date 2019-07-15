Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о многочисленных жалобах, которые поступают от родителей и учителей из-за использования учениками телефонов и планшетов во время уроков. По её словам, гаджеты отвлекают детей от занятий.
Кроме того, по словам политика, наличие разных моделей телефонов в классах приводит к возникновению социального неравенства. Она призвала приобретать простые и доступные кнопочные телефоны.
Матвиенко также одобрила возвращение обязательной школьной формы, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Матвиенко заявила, что не предлагала запретить мобильные телефоны в школах. Она обвинила СМИ в искажении её слов.