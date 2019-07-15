https://static.news.ru/photo/b0d4d03a-a714-11e9-891f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о многочисленных жалобах, которые поступают от родителей и учителей из-за использования учениками телефонов и планшетов во время уроков. По её словам, гаджеты отвлекают детей от занятий.

Кроме того, по словам политика, наличие разных моделей телефонов в классах приводит к возникновению социального неравенства. Она призвала приобретать простые и доступные кнопочные телефоны.

Матвиенко также одобрила возвращение обязательной школьной формы, передаёт « 360 ».

Как ранее писал News.ru, Матвиенко заявила, что не предлагала запретить мобильные телефоны в школах. Она обвинила СМИ в искажении её слов.