Матвиенко предложил ввести правила использования мата

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Игорь Матвиенко

Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко предложил ввести стандарты по употреблению мата в СМИ и Интернете.

На заседании президентского совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге, Матвиенко рассказал, что некоторые блогеры позволяют себе использовать ругань, в то время как в государственных СМИ она запрещена. Он предложил ввести единый для всех стандарт.

«Или всем разрешить ругаться, или попробовать урегулировать», — подытожил композитор.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин рекомендовал сотрудникам Кремля встретиться отдельно с Игорем Матвиенко и обсудить тему запрета рэп-концертов подробнее. Российский лидер считает, что наркотики — прямой путь к деградации нации.Так глава государства отреагировал на мнение, что рэп держится на трёх китах, это — секс, наркотики и протест.