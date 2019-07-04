https://static.news.ru/photo/2fd40c40-9e6c-11e9-a278-fa163e074e61_1024.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение о запрете для учеников пользоваться телефонами в школах. Ранее с данной инициативой выступило учительское сообщество.

Просьба решить этот вопрос к новому учебному году, — обратилась Матвиенко к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Матвиенко полагает, что, возможно, следует вообще запретить школьникам приносить телефоны в здание учебного заведения. В школах нет помещений для их хранения, а директора не захотят брать на себя такую ответственность, считает она.

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