Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение о запрете для учеников пользоваться телефонами в школах. Ранее с данной инициативой выступило учительское сообщество.
Просьба решить этот вопрос к новому учебному году, — обратилась Матвиенко к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Матвиенко полагает, что, возможно, следует вообще запретить школьникам приносить телефоны в здание учебного заведения. В школах нет помещений для их хранения, а директора не захотят брать на себя такую ответственность, считает она.
Как ранее писал News.ru, сын одного из чиновников Алексеевского района Татарстана оказался в центре скандала после сдачи единого госэкзамена. В ходе разбора полётов выяснилось, что подросток слишком часто отлучался по нужде, и это вызвало некоторые подозрения.