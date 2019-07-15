https://static.news.ru/photo/43d6f1d2-a6ee-11e9-b024-fa163e074e61_1024.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не предлагала запретить мобильные телефоны в школах. Она обвинила СМИ в искажении её слов.

Выступая на форуме «Территория смыслов», сенатор отметила, что некоторые издания написали, якобы она «запретила уже» использовать сотовую связь в школах. Однако, подчеркнула она, «это неправда».

Мы решили создать рабочую группу с участием Роспотребнадзора, которая предложит меры регулирования телефонов учениками в школах, особенно это касается средних и младших классов, — цитирует Матвиенко РИА Новости .

В своём высказывании сенатор, вероятно, имела в виду переданные журналистами её слова, сказанные 4 июля на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей. Тогда, как писал News.ru, она поддержала предложение о запрете для учеников использования телефонов в школах.

Среди прочего Матвиенко заявляла, что, возможно, «вообще надо запретить» школьникам приносить телефоны на занятия, так как в образовательных учреждениях «нет условий для хранения» таких гаджетов, а директора не захотят брать на себя такую ответственность.