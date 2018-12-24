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Матери вышли на марш «за чистый воздух» в Челябинске

Lidia Mukhamadeeva/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Десятки женщин вышли на марш матерей в Челябинске с требованиями от местных властей решить ситуацию с плохим запахом и мусором в городе.

Протестующие скандируют: «Стоп смог!», «Хочу дышать» и «Нам решать, чем дышать», сообщает «Царьград».

«Как господин Дубровский (Борис Дубровский. — Прим.) стал у нас губернатором, так и начался этот ужас. Мало того, дышим одним дымом, порой даже в нескольких десятках метров здания не видно», — передаёт слова активистов издание.

Как ранее писал News.ru, глава Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в течение ближайших двух лет на территории региона не останется ни одной свалки. Вместо них будет действовать специально разработанная система утилизации мусора.


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