https://static.news.ru/photo/8b268420-a47e-11e9-903a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bernhard Classen/imageBROKER.com/Global Look Press

Две жительницы татарстанского Альметьевска решили сдать в детский дом своих сыновей из-за неуправляемого поведения. Детям 12 и 13 лет.

Претензии мам были в том, что дети не хотят учиться, грубят, ничего не делают по дому. Мамы пытались повлиять, запрещая встречаться с друзьями, отключали компьютер. Но в ответ подростки стали убегать из дома, — приводит издание «Альметьевские зори» слова начальника отдела опеки и попечительства Розы Гернер.

Напоследок женщины пообещали, что если мальчики исправятся, то они готовы забрать их домой.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчинённым в регионах способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа сирот. Он выразил уверенность, что из них «могут получиться достойные кадры для работы в правоохранительной системе России», писал News.ru.