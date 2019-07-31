https://static.news.ru/photo/df5f4cd4-b42d-11e9-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пользователь Twitter опубликовал школьную задачу по математике, которая разделила соцсеть на два лагеря. Он предложил решить следующий пример: 8/2(2+2)=?

Комментаторы пришли к разным решениям. У одних в ответе получилось 16, у других — 1. Причиной разногласий стал порядок умножения и деления.

Некоторые пользователи утверждали, что умножение всегда идёт первым. Их оппоненты заявляли, что обе операции равнозначны и решаются в той последовательности, в которой идут в примере.

Сам автор поста заявил, что слаб в математике, и призвал комментаторов смотреть вместе с ним аниме «Наруто».

Ранее News.ru писал, что состоящий всего из трёх вопросов тест на IQ опубликовал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. Математик создал его ещё в 2005 году.