Пользователь Twitter опубликовал школьную задачу по математике, которая разделила соцсеть на два лагеря. Он предложил решить следующий пример: 8/2(2+2)=?
Комментаторы пришли к разным решениям. У одних в ответе получилось 16, у других — 1. Причиной разногласий стал порядок умножения и деления.
Некоторые пользователи утверждали, что умножение всегда идёт первым. Их оппоненты заявляли, что обе операции равнозначны и решаются в той последовательности, в которой идут в примере.
Сам автор поста заявил, что слаб в математике, и призвал комментаторов смотреть вместе с ним аниме «Наруто».
oomfies solve this— em (@pjmdolI)
pic.twitter.com/0RO5zTJjKk 28 июля 2019 г.
Ранее News.ru писал, что состоящий всего из трёх вопросов тест на IQ опубликовал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. Математик создал его ещё в 2005 году.