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Матч с Мамаевым и Кокориным в «Бутырке» состоится

Сергей Пятаков/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Руководство ФСИН назначило ответственного за проведение на территории СИЗО «Бутырка» матча с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Им стал заместитель директора пенитенциарного учреждения Валерий Бояринев.

Об этом в своём Twitter сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачёва, отметив, что игра всё-таки состоится.

Ранее News.ru писал, что проведение футбольных матчей в СИЗО является нарушением принципа равного отношения к арестантам. Об этом заявил член ОНК Москвы Павел Пятницкий. Таким образом общественник прокомментировал информацию об отмене игры с участием Мамаева и Кокорина в «Бутырке».


#матч #ОНК #АлександрКокорин #ПавелМамаев #Бутырка
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