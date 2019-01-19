Матч с Мамаевым и Кокориным в «Бутырке» состоится

Руководство ФСИН назначило ответственного за проведение на территории СИЗО «Бутырка» матча с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Им стал заместитель директора пенитенциарного учреждения Валерий Бояринев.
Об этом в своём Twitter сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачёва, отметив, что игра всё-таки состоится.
Футбольному матчу в Бутырке все-таки быть! По крайней мере назначен ответственный - Зам Директора Валерий Бояринев. Знаю его очень давно. Очень адекватный человек. В своё время он выслушал мой доклад по пыткам и помог наказать виновных.— Ева Меркачева (@EvaMerkacheva) January 19, 2019
Ранее News.ru писал, что проведение футбольных матчей в СИЗО является нарушением принципа равного отношения к арестантам. Об этом заявил член ОНК Москвы Павел Пятницкий. Таким образом общественник прокомментировал информацию об отмене игры с участием Мамаева и Кокорина в «Бутырке».