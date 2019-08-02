https://static.news.ru/photo/ab1b9f60-b51b-11e9-8cc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Один из пациентов реабилитационного центра «Расцвет» во Владивостоке умер спустя всего три дня после прибытия в клинику. В ней он рассчитывал избавиться от алкоголизма.

По мнению матери 31-летнего погибшего Егора П., её сыну давали несовместимые лекарства, которые вызвали остановку сердца.

Егор был против кодирования, каких-то внутривенных вмешательств, я пыталась с самого начала уговорить его на лечение препаратами, но он всегда отказывался, — вспоминает женщина.

За пребывание в центре она отдала 40 тысяч рублей и ещё пять тысяч за детоксикацию. Директору центра Дмитрию Кондратьеву мать рассказала о ранимом характере сына и попросила не применять к нему насилие, а также сообщить ей, если он захочет прекратить лечение.

После женщина и супруга сына приезжали в «Расцвет», однако им так и не дали увидеться с пациентом, говоря, что он якобы находится на групповых занятиях.

Спустя непродолжительное время раздался ночной звонок от участкового, который сообщил о смерти Егора. Приехавшая в клинику мать застала жуткую картину.

Я была в шоке, там стояли двухъярусные железные кровати, постели отсутствовали, мой ребёнок лежал на полу абсолютно голый. В области запястий и по всем рукам у него были следы. Потом выяснилось, что они его скотчем связывали, он был весь избитый, следы насильственной смерти налицо, весь в гематомах, вены были исколоты, — рассказала женщина.

По её словам, она самостоятельно позвонила в скорую, где ей сказали, что это не первый случай насильственной смерти по этому адресу.

Мать считает, что сочетание двух несовместимых препаратов — антидепрессанта и противоэпилептического — вызвало остановку сердца у её сына. Она назвала результаты экспертизы недостаточно точными и потребовала провести сложную комиссионную экспертизу.

Женщина также заявила, что намерена добиться закрытия клиники, сотрудники которой продолжают «лечить» пациентов, передаёт LIFE .

Ранее News.ru писал, что врачи частной клиники подмосковных Люберец отправили пациентку, истекающую кровью, в государственную больницу на такси. Пострадавшая обратилась к медикам, чтобы провести искусственное оплодотворение.