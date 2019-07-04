https://static.news.ru/photo/594b320a-9e81-11e9-9dbe-fa163e074e61_1024.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Светлана Кокорина — мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина — прокомментировала информацию об этапировании сына в колонию. Она заявила, что не знает города Алексеевка в Белгородской области, куда отправили футболиста, несмотря на то, что этот населённый пункт находится рядом с родными для Кокорина Валуйками.

Женщина сообщила, что у неё пока нет информации о том, где будут отбывать наказание её сыновья, но подчеркнула, что семья будет их навещать, передаёт Sport24 .

Ранее News.ru писал, что всех фигурантов дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева этапируют в колонию в Белгородской области. Выбор места заключения был обусловлен тем, что в этом пенитенциарном учреждении есть футбольное поле.