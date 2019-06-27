https://static.news.ru/photo/059b87ba-98cb-11e9-a6f2-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Массовый велосипедный фестиваль пройдёт 20 июля в подмосковной Коломне. Помимо велозаездов, там состоится концерт.
Помимо тех красот и достопримечательностей, которые есть в Подмосковье, людям нужны события, например фестивали, на которые можно приезжать всей семьей. Поэтому мы объединили и культуру, и инфраструктуру отдыха — сам велозаезд и велофестиваль, — передаёт слова руководителя комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкиной телеканал «360».
На мероприятии ожидается несколько заездов: взрослые, детские, костюмированные. Участники также смогут проехаться по трём дистанциям: 30, 50 и 90 км.
Мы хотим, чтобы фестиваль путешествовал по всему Подмосковью, будем включать в маршрут новые города, — подчеркнула Галкина.
Как ранее писал News.ru, пользователи московского велопроката совершили около двух млн поездок на городских велосипедах за последние два месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.