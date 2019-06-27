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С начала года сотрудники московского паркинга выявили 1728 автомобилей Mercedes и 1656 BMW с закрытыми номерами. Владельцы этих машин чаще других пытаются таким образом сэкономить на парковке.

Подобные действия не помогают автомобилистам избежать штрафов. Пешие инспекторы освобождают номера автомобилей, стоящих на платных парковках, от посторонних предметов и проверяют оплату, — сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства»....