https://static.news.ru/photo/fbbf02a6-af92-11e9-83e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sigrid Gombert/imageBROKER.com/Global Look Press

Пчеловоды Томской области заявили о массовой гибели насекомых на пасеках. Жалобы они направили в Россельхознадзор. Там не исключили, что к случившемуся привело отравление пестицидами.

Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более ни для кого не секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней, — говорится в сообщении ведомства.

Инциденты на пасеках зафиксированы в Зырянском, Томском, Шегарском и Кожевниковском районах Томской области, аналогичные проблемы наблюдаются на Алтае и в Орловском регионе. Там СК даже возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».

Как писал News.ru, по инициативе Минэкономразвития восемь лет назад Россельхознадзор лишился полномочий по надзору за применением пестицидов на полях. Именно с бесконтрольным использованием химических средств сотрудники ведомства теперь связывают массовую гибель пчёл в ряде регионов России. В Россельхознадзоре считают, что именно Минэкономразвития должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчёл и употребление россиянами овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов, нитратов и нитритов.