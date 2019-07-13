https://static.news.ru/photo/c4017c96-a564-11e9-9ddf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси опубликовала маршрут к мощам святых Петра и Февронии. 15 июля люди будут стоять от метро "Парк культуры" по Пречистенской набережной и Соймоновскому проезду.

С 15 июля 2019 года с 8:00 до 20:00 очередь к мощам святых благоверных князей Петра и Февронии будет формироваться на Пречистенской набережной от Крымского моста. Нужно двигаться по набережной, Соймоновскому проезду и далее — по улице Волхонка до центрального входа в храм Христа Спасителя, — сообщает пресс-служба.

Святыня будет находиться в Москве с 14 июля. Через неделю её вернут обратно в Муром. Мощи встретит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение начнётся в 15:00. Посетить его может каждый желающий, пишет РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что мощи святых Петра и Февронии перенесут из муромского Свято‑Троицкого женского монастыря в храм Христа Спасителя.