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Маркетологи России получат по заслугам

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Рейтинг самых эффективных маркетологов России составят по итогам вручения Национальной премии бизнес-коммуникаций. В качестве жюри выступят эксперты в области предпринимательства, топ-менеджеры и представители масс-медиа.

Награду получат победители в четырёх номинациях — «Лучшее использование инструментов», «Лучший маркетолог», «Лучшая маркетинговая стратегия», «Лучшая маркетинговая кампания», пишет «Профиль». Приём заявок идёт на сайте НПБК.

Ранее News.ru сообщал об итогах голосования «Мой любимый музей». Первое место занял выставочный комплекс «Новый Иерусалим», расположенный в Подмосковье, серебро у столичного Музея Победы, третья строчка досталась Государственному музею-памятнику Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.


#россия #реклама #маркетинг #награды
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