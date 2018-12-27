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Мария Мотузная уехала с Украины в Литву

Мария Мотузная vk.com/@mbkhmedia

Мария Мотузная

общество [ версия для печати ]

Жительница Барнаула Мария Мотузная (Фролова), обвиняемая в экстремизме из-за опубликованных фотографий во «ВКонтакте», покинула Украину. Девушка перебралась в Литву.

В интервью порталу «МБХ медиа» Мотузная сообщила, что будет просить политическое убежище только в том случае, если её объявят в розыск, и появится угроза экстрадиции. 

«Я, конечно, хотела бы съездить хотя бы в гости домой, но пока слишком этого боюсь. Когда уже будет точно известно, что дела закрыли, меня не смогут задержать и ещё что-то сделать, я как минимум к маме съезжу. А вернуться? Пока не знаю. Очень туманно мое будущее видится», — добавила Мотузная.

26 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Алтайскому краю сообщал, что суд вернул дело россиянки на доследование, чтобы выяснить некие дополнительные обстоятельства. 

Как писал News.ru, первое заседание суда по делу Мотузной состоялось 6 августа. Россиянку обвинили в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок в альбоме с удалённой страницы во «ВКонтакте». Заявление на Мотузную написали две студентки Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.


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