Маргарита Симоньян вступилась за Мамаева и Кокорина

https://news.ru/storage/news/d29979648a978f9a25287d057bc5f678/12a44e57-6e6e-43f3-974e-fa18049ab767_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она призналась, что не любит травлю.

«Я не люблю травлю, общественную, медийную истерику и травлю. Мне это эстетически и этически претит», — сказала журналист в блиц-интервью на RT.

Также она добавила, что тремя главными событиями года, по её мнению, являются повышение пенсионного возраста, открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу. Парой года сотрудница СМИ назвала Петрова и Боширова, а любимым российским рэпером — Хаски.

Симоньян уточнила, что не состоит в рядах служащих ГРУ. Работать разведчиком она бы не смогла, потому что с 16 лет трудится в журналистике и ведёт публичную жизнь.

Ранее News.ru сообщал, что форвард «Локомотива» Фёдор Смолов заступился за арестованных футболистов Кокорина и Мамаева. Он, в частности, призвал дать им возможность загладить вину перед пострадавшими.