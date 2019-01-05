Маргарита Симоньян вступилась за Мамаева и Кокорина

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян высказалась в защиту футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Она призналась, что не любит травлю.
«Я не люблю травлю, общественную, медийную истерику и травлю. Мне это эстетически и этически претит», — сказала журналист в блиц-интервью на RT.
Также она добавила, что тремя главными событиями года, по её мнению, являются повышение пенсионного возраста, открытие Крымского моста и чемпионат мира по футболу. Парой года сотрудница СМИ назвала Петрова и Боширова, а любимым российским рэпером — Хаски.
Симоньян уточнила, что не состоит в рядах служащих ГРУ. Работать разведчиком она бы не смогла, потому что с 16 лет трудится в журналистике и ведёт публичную жизнь.
Ранее News.ru сообщал, что форвард «Локомотива» Фёдор Смолов заступился за арестованных футболистов Кокорина и Мамаева. Он, в частности, призвал дать им возможность загладить вину перед пострадавшими.