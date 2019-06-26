https://static.news.ru/photo/61c93f10-981b-11e9-a4b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что министерство укладывается в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников. Так он прокомментировал расследование, посвящённое завышенным командировочным расходам сотрудников его министерства.

Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются для участия в этих мероприятиях. Нормативы есть, мы полностью в них вписываемся, — цитирует ТАСС Мантурова.

Как писал News.ru, аналитики Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что Минпромторг в 2016–2017 годах потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных поездках порядка 20 млн рублей, а министр промышленности Денис Мантуров за ночь в шанхайской гостинице отдавал бюджетные 1,388 млн рублей.