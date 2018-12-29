Мамаев написал заявление о нападении на него водителя Ушаковой

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Павел Мамаев

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев написал в полицию заявление о нападении на него Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

«Материалы из уголовного дела выделены в отдельное производство по факту заявления П. Мамаева о нанесении ему В. Соловчуком удара в область подбородка, тем самым причинив физическую боль», — передаёт слова источника в правоохранительных органах АГН «Москва».

Как ранее писал News.ru, информация о планируемом футбольном матче в СИЗО между сотрудниками следственного изолятора и футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым не соответствует действительности.