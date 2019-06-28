https://static.news.ru/photo/87f49e3e-99ae-11e9-8f00-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев на время заключения может остаться в числе хозобслуги следственного изолятора «Бутырка».

Об этом рассказал замдиректора ФСИН Валерий Максименко. По его словам, в СИЗО Мамаев проявил себя хорошо, и если бы он отбывал наказание в Бутырском СИЗО, то получил бы блестящую характеристику, передаёт ТАСС .

Ему бы дали блестящую характеристику, на пять баллов, потому что он это заслужил, — заявил Максименко.

13 июня Московский городской суд приговорил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к лишению свободы в колонии общего режима сроком в один год и пять месяцев.

Ранее News.ru писал о том, что адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова сообщила о состоянии прооперированного колена футболиста.