https://static.news.ru/photo/b597ea6e-b20c-11e9-884f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Необходимым опытом назвал тюремное заключение футболист Александр Кокорин. Его подельник Павел Мамаев счёл, что жизнь за решёткой не так страшна, как представляют её на свободе.

100% — это был необходимый опыт, — цитирует Кокорина « Московский комсомолец ».

По его словам, условия в СИЗО хуже, чем в колонии, где содержатся люди, приговор в отношении которых уже вступил в законную силу.

Следователь может ограничивать их (содержащихся в СИЗО. — News.ru) во всём, в том числе не разрешать свидания, телефонные звонки близким, — пояснил Кокорин.

Также он поведал, что некоторые арестанты находятся в СИЗО «по три-четыре года и за это время ни разу не видели и не слышали родных».

Ну какая семья так сохранится? Кто тебя ждать будет на воле? Здесь (в колонии. — News.ru) звонить можно хоть каждый день, нужно только карточку купить. Только приехал, а уже можно длительное свидание, — продолжил Кокорин.

В свою очередь, Павел Мамаев считает, что «тюрьма не так страшна».

Всё ведь зависит от отношения. Ничего страшного не произошло. Мы живы-здоровы. Ограничения надо воспринимать как определенный этап, который надо пройти. Поверьте, на воле можно найти больше плохого, чем здесь, — добавил Мамаев.

Как писал News.ru, ранее нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин, осуждённый за драки в центре Москвы, рассказал, чем питается в тюрьме. До этого он признался, что тюрьма помогла ему поменять своё мировоззрение.