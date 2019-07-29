По его словам, условия в СИЗО хуже, чем в колонии, где содержатся люди, приговор в отношении которых уже вступил в законную силу.
Следователь может ограничивать их (содержащихся в СИЗО. — News.ru) во всём, в том числе не разрешать свидания, телефонные звонки близким, — пояснил Кокорин.
Также он поведал, что некоторые арестанты находятся в СИЗО «по три-четыре года и за это время ни разу не видели и не слышали родных».
Ну какая семья так сохранится? Кто тебя ждать будет на воле? Здесь (в колонии. — News.ru) звонить можно хоть каждый день, нужно только карточку купить. Только приехал, а уже можно длительное свидание, — продолжил Кокорин.
В свою очередь, Павел Мамаев считает, что «тюрьма не так страшна».
Всё ведь зависит от отношения. Ничего страшного не произошло. Мы живы-здоровы. Ограничения надо воспринимать как определенный этап, который надо пройти. Поверьте, на воле можно найти больше плохого, чем здесь, — добавил Мамаев.