https://static.news.ru/photo/e6de1b02-9e52-11e9-80be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Осуждённые за драку в Москве футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также Кирилл Кокорин и детский тренер Александр Протасовицкий были этапированы в колонию. Там они будут отбывать оставшиеся сроки наказания. Об этом News.ru сообщила адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова.

Этапировали сегодня утром, — сказала она.

Ранее News.ru писал, что Александра Кокорина не выпускали из СИЗО для прохождения курса реабилитации, как раньше передавали СМИ. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека по Москве Татьяна Потяева.