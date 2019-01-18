Мама младенца из Магнитогорска оценила его лечение

Мать выжившего при взрыве и обрушении дома в Магнитогорске младенца Вани Фокина Ольга рассказала о состоянии и лечении сына.
По словам женщины, самочувствие малыша значительно улучшилось. В настоящее время он находится в обычной палате.
«Сейчас пытаемся сидеть, по коридору немного ходим — ну, на руках. Играем потихоньку. Игрушки разные берёт. Как ножка срастётся — там посмотрим по поводу выписки», — рассказала она.
Ольга Фокина отметила, что врачи делают Ване массаж, ЛФК, магнитные процедуры и многое другое, передаёт телеканал «360».
Ранее News.ru писал, что медики перевили спасённого малыша из реанимации в обычную палату. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, мама и ребёнок находятся в комфортных условиях. Она добавила, что пострадавшему младенцу не потребуется операция на ножке.