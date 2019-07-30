https://static.news.ru/photo/de77480c-9476-11e9-9257-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева рассказала о появлении в Интернете мошенников, которые обещают россиянам помочь похудеть вместе с ней. По словам заслуженного врача России, она уже написала соответствующее заявление в полицию.

При этом теледоктор на своей странице в Instagram отметила, что жуликов ждёт заслуженная божья кара.

Помните: «Не укради» — это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее, — говорится в её сообщении.

Некоторые пользователи соцсети в комментариях указали Малышевой, что не верят не только мошенникам, но и ей самой.

Ранее News.ru сообщал, что учреждение, позиционировавшее себя как клиника Елены Малышевой в Челябинске, обмануло пациентов. Медцентр взял у людей несколько миллионов рублей, пообещав лечение, и закрылся. Администраторы клиники приглашали пациентов на бесплатный приём, а потом просили оформить кредиты, обещая, что окажут услуги на оговорённые суммы. Представитель известной телеведущей говорит, что её бренд отношения к данному учреждению не имеет.