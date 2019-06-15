https://static.news.ru/photo/e7a76842-8e88-11e9-889f-fa163e074e61_1024.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Тема нарушений работы организма, приводящих к ментальным отклонениям, не в первый раз поднимаемся в программе «Жить здорово!». Передача, где об этом шла речь, выходила в эфир 5 сентября 2018 года. Там ведущая Елена Малышева также называла больных детей кретинами. Правда, тогда поток критики на неё не обрушился.

Анонс темы выпуска звучал так: «Как мамы делают детей слабоумными. Недостаток йода и его последствия».

У нас продолжается такая тема, которая вроде бы и не детская, но, если это случилось, ребёнок может вырасти умственно отсталым. Мой ребёнок будет кретином или нет? Этот вопрос мы задаём себе, — говорила телеведущая.

Заболевание связано с недостатком йода, который приводит к сбоям в работе щитовидной железы. Гостем студии была девочка Саша, которой вовремя назначили терапию — на втором месяце жизни. Сейчас ей 12 лет, и она отличница.

Если бы лечения не было, вот тогда ребёнок вырос бы кретином: настоящим умственно-отсталым человеком. Поэтому, если ребёнок вялый, не активный, первое, что нужно сделать — проверить функцию щитовидной железы, — посоветовала Малышева.

Темами того выпуска также были: «Саммит по гриппу. Болезнь, от которой гибнет больше людей, чем от войн», «Высокое давление у молодых. Что делать?», «У мальчика не открывается головка полового члена. Что делать?», «Самое нижнее белье. Трусики: хлопок против синтетики».

Программа «Жить здорово!» от 13 июня 2019 года вызвала широкий общественный резонанс из-за использования слов «идиот» и «кретин» по отношению к ментально больным детям. За такую лексику Малышеву раскритиковали коллеги-врачи, заявившие, что во всём мире применяется другая терминология, а эта уже давно имеет негативную коннотацию.

В ассоциации «Аутизм-Регионы» отметили, что подобные высказывания являются «актом вербального насилия над людьми с ментальными нарушениями», писал News.ru.