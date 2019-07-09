https://static.news.ru/photo/df74d344-a26f-11e9-9456-fa163e074e61_1024.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в Instagram, что намерен поехать на форум моногородов в Тольятти «нестандартным способом» — за рулём автомобиля. Он также намерен останавливаться по дороге, чтобы пообщаться с людьми.

Я поеду на машине, причём сам за рулём, по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти, — написал Орешкин в подписи к посту.

Остановки 36-летний политик планирует сделать в Нижнем Новгороде и Казани. Он попросил своих подписчиков подсказать, куда можно заехать, что посмотреть и с кем пообщаться.

Как писал News.ru, следующий глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе или достаточностью банковского капитала. Такое мнение высказал Максим Орешкин. Кроме того, он допустил, что произойдёт «обратное разматывание клубка глобализации». Но, по мнению министра, Россия будет готова к этим испытаниям лучше, чем к кризису 2008 года.