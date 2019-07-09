Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в Instagram, что намерен поехать на форум моногородов в Тольятти «нестандартным способом» — за рулём автомобиля. Он также намерен останавливаться по дороге, чтобы пообщаться с людьми.

Я поеду на машине, причём сам за рулём, по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти, — написал Орешкин в подписи к посту.

Остановки 36-летний политик планирует сделать в Нижнем Новгороде и Казани. Он попросил своих подписчиков подсказать, куда можно заехать, что посмотреть и с кем пообщаться.

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В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир- Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности». Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани. Пишите, если кто знает куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?

Публикация от Maxim Oreshkin (@oreshkin_max)

Как писал News.ru, следующий глобальный кризис не будет связан с проблемами в финансовом секторе или достаточностью банковского капитала. Такое мнение высказал Максим Орешкин. Кроме того, он допустил, что произойдёт «обратное разматывание клубка глобализации». Но, по мнению министра, Россия будет готова к этим испытаниям лучше, чем к кризису 2008 года.

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