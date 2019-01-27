«Макарошки» задали тренд среди чиновников

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Марина Юденич

Госслужащие всё чаще выступают с резонансными заявлениями

Очередное заявление чиновника стало предметом бурных обсуждений среди россиян. На этот раз отличилась советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. В ходе встречи с жителями подмосковного города Королёв чиновница обвинила граждан в недостаточном вкладе в федеральный бюджет.

«Вы так легко говорите: „А давайте из бюджета возьмём столько, а давайте возьмём столько“. Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?», — заявила чиновница в ответ на предложение горожан восстановить исторический квартал города.

Высказывание Юденич вызвало крайне негативную реакцию среди собравшихся. Граждане возмущённо напомнили представителю СПЧ, что исправно платят налоги. В ответ чиновница согласилась, что бюджет страны действительно пополняется за счёт них.

Позже правозащитница заявила, что её слова были вырваны из контекста. При этом она через соцсеть спросила активиста, намерен ли он перед ней извиниться. Ответственный секретарь Совета по правам человека Московской области Ирина Киркора вступилась за Юденич и заявила, что её высказывание относилось к экспертному сообществу, а не ко всем россиянам.

Это далеко не первый случай, когда слова чиновников, мягко говоря, вводят общественность в ступор. Накануне начальник управления молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова посчитала недовольство учителей зарплатой в 9 тыс. рублей «завышенными требованиями». Она сравнила желание молодых преподавателей получать достойную оплату труда с потребностью иметь дорогой автомобиль Mercedes. Жалобы чиновница описала словами «дайте мне всё и сразу». По её мнению, учителя на старте карьеры «ничего из себя не представляют». Об этом она заявила в свете критического оттока молодёжи из региона в связи с поисками лучшей жизни и зарплаты.

Высказывание алтайской чиновницы вызвало широкий общественный резонанс, поэтому она решила пояснить свои провокационные слова и заявила, что такое мнение у неё сформировалось исключительно на собственном опыте. При этом она отметила, что ей, конечно, хочется, чтобы российская молодёжь жила лучше и получала достойную оплату за свой труд.

Наши Новости/youtube.com Екатерина Четошникова

Несколько дней назад депутаты регионального парламента приняли закон о выплате 100 тыс. рублей на рождение первенца. Сумму можно потратить на кредит или покупку жилья. Однако средства положены только тем, кто родил первого ребенка до 29 лет включительно. Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева объяснила это тем, что женщины, которые рожают детей после 30 лет, в деньгах не нуждаются.

«Мы с вами четко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — заявила Писарева, вызвав этим высказыванием скандал в обществе.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова и вовсе посоветовала россиянам, которым не хватает денег на содержание детей, завести огород. С таким предложением она выступила в комментариях под новостью о том, что население региона сократилось на 7400 человек. В ответ на ряд возмущённых сообщений пользователей под публикацией чиновница отметила, что «если хочешь ребёнка, всегда найдёшь решение».

«Считаете, что государство должно всех содержать? А где отец ребёнка? Есть программы переподготовки и занятости для мамочек в декретном и т. д. Чтоб детей плохими продуктами не кормить, наше поколение сады и огороды разводило», — написала Антимонова.

Позже она всё-таки решила извиниться и ответила общественности уже так знакомой россиянам фразой о том, что её слова были вырваны из контекста. Самарский губернатор Дмитрий Азаров в свою очередь вступился за чиновницу. Он назвал беседу министра в социальных сетях издержками информационного бума и подчеркнул, что чиновникам и всему обществу необходимо учиться культуре общения с пользователями.

Ярким высказыванием отличился также глава «Роснано» Анатолий Чубайс. На Общероссийском гражданском форуме в ходе дискуссии «Бизнес — общество — власть: старые проблемы, старые ожидания» заявил о необходимости принесения народом благодарности нынешним российским олигархам.

«Общество в моём понимании глубоко инфантильно, оно вообще за 25 лет не удосужилось даже один раз сказать "спасибо" бизнесу за всё, что он сделал в стране», — заявил Чубайс.

Наибольшее внимание привлекли к себе высказывания уже бывшего руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких и экс-министра труда, занятости и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Первая покинула свой пост по собственному желанию, вторая была уволена.

Глацких на встрече с волонтёрами в Кировграде заявила, что детям государство ничего не должно. При этом чиновница отметила, что им должны помогать родители. Она подчеркнула, что государство «вкладывается» в молодёжь посредством различных мероприятий, на организацию которых тратятся немалые деньги. Глацких также призвала юных волонтёров менять представление о данной теме в своих головах. Позже чиновница извинилась и пояснила, что суть её высказывания заключалась в том, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодёжи, и государство — лишь помощник в этом вопросе.

Саратовский министр Наталья Соколова же произвела полный фурор, заявив, что прожиточного минимума пенсионера достаточно для удовлетворения минимальных физиологических потребностей. Фраза чиновницы о том, что «макарошки всегда стоят одинаково» быстро разлетелась по СМИ и стала её визитной карточкой.