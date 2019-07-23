https://static.news.ru/photo/4cec1f94-ad4d-11e9-b02b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Интернет-компания Mail.ru Group раскритиковала законопроект, предполагающий введение обязательной идентификации пользователей электронной почты. Вице-президент и технический директор сервиса Владимир Габриелян назвал его неуместным.

Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства, — приводит RNS слова Габриеляна.

Представители Tele2 и «Мегафона» заявили, что для идентификации может быть использована технология Mobile ID.

22 июля сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке лица. Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи.

Авторами инициативы стали Александр Башкин, Людмила Бокова, Александр Карлин и Андрей Клишас. Последний является также автором резонансных законов об автономном сегменте Интернета, о наказании за фейковые новости и о запрете оскорбления властей.

Ранее News.ru публиковал материал о том, как в разных странах регулируют Интернет.