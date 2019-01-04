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Магнитогорский комбинат поддержит близких погибших

vk.com/magnitogorsk_news

общество [ версия для печати ]

Магнитогорский металлургический комбинат окажет материальную поддержку родственникам погибших при взрыве бытового газа в городе. Размер выплаты составит миллион рублей.

«Близкие родственники погибших (супруга/супруг, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении) получат по миллиону рублей за каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Общая сумма компенсаций составит примерно 100 млн рублей. Все средства находятся на счету благотворительного фонда «Металлург».

При лёгких травмах жителям отдадут по 200 тысяч рублей, а при среднем и тяжком вреде им полагается выплата 400 тысяч рублей.

От 300 до 500 тысяч рублей получат собственники квартир или проживающие по договору социального найма люди в связи с утратой имущества первой необходимости. Размер компенсаций зависит от количества комнат.

Ранее News.ru писал, что помощник начальника караула 24-й пожарно-спасательной части Олег Теленкин рассказал, как спасатели проводили поисковую операцию в Магнитогорске.


#ВЗРЫВ #КОМПЕНСАЦИИ #магнитогорск #ВЫПЛАТЫ #обрушение #комбинат
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