Магнитогорский комбинат поддержит близких погибших

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Магнитогорский металлургический комбинат окажет материальную поддержку родственникам погибших при взрыве бытового газа в городе. Размер выплаты составит миллион рублей.

«Близкие родственники погибших (супруга/супруг, дети, родители и лица, находившиеся на иждивении) получат по миллиону рублей за каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Общая сумма компенсаций составит примерно 100 млн рублей. Все средства находятся на счету благотворительного фонда «Металлург».

При лёгких травмах жителям отдадут по 200 тысяч рублей, а при среднем и тяжком вреде им полагается выплата 400 тысяч рублей.

От 300 до 500 тысяч рублей получат собственники квартир или проживающие по договору социального найма люди в связи с утратой имущества первой необходимости. Размер компенсаций зависит от количества комнат.

Ранее News.ru писал, что помощник начальника караула 24-й пожарно-спасательной части Олег Теленкин рассказал, как спасатели проводили поисковую операцию в Магнитогорске.