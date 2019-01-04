Магнитогорск прощается с погибшими

https://news.ru/storage/news/f7c19fb45697766bdbd9b2703ac55754/d3e8101e-676c-46a1-802e-ea181bcd0c8e_850.jpg Александр Кондратюк/РИА Новости

Церемонии прощания с погибшими при обрушении подъезда многоквартирного дома проходят в Магнитогорске. Проводить их в последний путь пришли десятки человек.

Среди них немало тех, кто прежде не был знаком с жертвами. Люди несут цветы. Есть те, кто не может сдержать слёз.

Некоторые семьи погибли полностью, у других трагедия унесла самых близких людей, в то время как сами они успели спастись за считанные секунды до обрушения либо по стечению обстоятельств отсутствовали дома.

4 января будут погребены шестеро погибших, ещё девять человек похоронят 5-го числа и одного — 7 января. Общую панихиду было решено не проводить. Семьи сами выбирают, где прощаться с родственниками: в храме или в ритуальных залах.

Некоторых похоронят не в Магнитогорске, а в других населённых пунктах — на родине или там, где упокоены предки.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми и были госпитализированы. Одну женщину уже выписали из больницы. Ещё 18 человек спасли в первые часы после трагедии, вызволяя из частично разрушенных квартир. Помимо этого, из-под завалов и из заблокированных квартир извлекли нескольких домашних питомцев.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей постройки.

Местные власти пообещали увековечить память погибших.