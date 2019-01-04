Мемориал памяти появится на месте трагедии в Магнитогорске

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Память о погибших жителях Магнитогорска, где обрушился подъезд жилого дома, увековечат с помощью мемориала. На нём будут высечены имена жертв и изображён спасатель МЧС, который несёт на руках найденного под обломками младенца.

Обустроить место памяти предполагается на месте седьмого и восьмого подъездов дома, которые вскоре будут снесены.

«Там разместят икону, которая осталась целой после обрушения и висела прямо там наверху, либо ее нарисуют. На другой стене будет список погибших. Пока такая концепция», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина.

По его словам, сейчас прорабатываются детали проекта.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины.

Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.

По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.