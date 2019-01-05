Жители дома в Магнитогорске получат разовую матпомощь

https://news.ru/storage/news/7ced2ff694e5ac81ba6d4b8ef17d2f3a/ee3b7e33-dfca-4811-a9b6-3af54d74fdbe_850.jpg Любовь Гончарова/vkontakte

Единовременную материальную помощь получат все жители четырёх подъездов пострадавшего в результате взрыва дома в Магнитогорске. По данным министра социальных отношений Челябинской области Татьяны Никитиной, речь идёт о 403 жильцах.

Чиновница отметила, что компенсации получат жители пятого и шестого подъездов. Причём как зарегистрированные, так и незарегистрированные. Она уточнила, что собственникам или арендаторам квартир будет выплачено от 300 до 500 тыс. рублей, в зависимости от количества комнат, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв, займёт полтора месяца. Основной этап работ начнётся уже 6 января.