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Жители дома в Магнитогорске получат разовую матпомощь

Любовь Гончарова/vkontakte

общество [ версия для печати ]

Единовременную материальную помощь получат все жители четырёх подъездов пострадавшего в результате взрыва дома в Магнитогорске. По данным министра социальных отношений Челябинской области Татьяны Никитиной, речь идёт о 403 жильцах.

Чиновница отметила, что компенсации получат жители пятого и шестого подъездов. Причём как зарегистрированные, так и незарегистрированные. Она уточнила, что собственникам или арендаторам квартир будет выплачено от 300 до 500 тыс. рублей, в зависимости от количества комнат, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв, займёт полтора месяца. Основной этап работ начнётся уже 6 января.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #ПОМОЩЬ #магнитогорск
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