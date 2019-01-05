Жители дома в Магнитогорске получат разовую матпомощь

Единовременную материальную помощь получат все жители четырёх подъездов пострадавшего в результате взрыва дома в Магнитогорске. По данным министра социальных отношений Челябинской области Татьяны Никитиной, речь идёт о 403 жильцах.
Чиновница отметила, что компенсации получат жители пятого и шестого подъездов. Причём как зарегистрированные, так и незарегистрированные. Она уточнила, что собственникам или арендаторам квартир будет выплачено от 300 до 500 тыс. рублей, в зависимости от количества комнат, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что демонтаж конструкций седьмого и восьмого подъездов многоквартирного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв, займёт полтора месяца. Основной этап работ начнётся уже 6 января.