Магнитогорцы выступили за возврат газа в рухнувший дом

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Газ всё-таки будет подан в жилой дом, который частично обрушился в Магнитогорске, сообщила представитель администрации города.

«Жители дома отказались от электрических плит. Они всё-таки проголосовали за газ. В ближайшее время начнутся работы по подключению системы газоснабжения», — цитирует представителя мэрии РИА Новости.

Ранее о том, что газ в обрушившийся дом подаваться не будет, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, писал News.ru. В настоящее время приоритетной версией ЧП считается взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир.