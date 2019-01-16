Магазины Зауралья попались на просроченных продуктах

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Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в ассортименте ряда магазинов Курганской области продукты с давно истёкшим сроком годности. В отношении продавцов возбуждены административные дела.

Внеплановая проверка проводилась в Петуховском районе. В ходе неё было выявлено множество продуктов, опасных для потребителей. «Просрочка» составляла от нескольких дней до нескольких лет.

Так, в селе Матасы проверяющие нашли на полках супермаркета рыбные консервы, срок годности которых истек ещё в феврале 2016 года, а магазин села Большое Приютное продавал фруктовый нектар, непригодный к употреблению с декабря 2017 года.

Помимо этого, сотрудники ведомства забраковали мясные и молочные продукты, мороженую рыбу, плодоовощную продукцию, а также кондитерские и мучные изделия. На многих из них отсутствовала информация об изготовителе. Кроме того, часть продукции хранилась в ненадлежащих условиях, сообщается на сайте.

Продавцов оштрафовали, весь забракованный товар конфисковали для уничтожения.

Ранее News.ru писал, что треть россиян тратят на продукты питания больше половины своего заработка. Кроме того, свыше 90% признались, что им приходится экономить на еде.