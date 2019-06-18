https://static.news.ru/photo/c649e830-91a5-11e9-8c68-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ретейлеры готовы передавать продукты питания с истекающим сроком годности на нужны бедных, в частности, в социальные учреждения и благотворительные организации. Об этом сообщил член комиссии Совета по правам человека при президенте по экологическим правам Евгений Бобров.

Если продукты с истекающим сроком хранения не будут выброшены через день, через два, через три максимум, а сегодня же направлены на нужды социальных учреждений, то немножко сократятся расходы на содержание тех же стариков, инвалидов, детей и прочих, даже бездомных детей, — рассказал он РИА Новости .

По его словам, переговоры с крупными сетями уже состоялись. Он подчеркнул, что подобная практика позволит сократить расходы на содержание стариков и инвалидов, а также поможет ретейлерам избежать необходимости утилизировать отходы от неиспользованной продукции.

Ранее, как писал News.ru, глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин выразил обеспокоенность падением уровня жизни в стране и стремительным увеличением числа бедных. Он подчеркнул, что если ситуация не изменится, это может привести к «социальному взрыву».