Лжеминёр задержан в Благовещенске

https://news.ru/storage/news/ce893412994a1530122eb3b1f52a58fb/6ae8151f-f812-49ee-a570-d6f2cec4c132_850.jpg Виталий Белоусов/РИА Новости

Полиция задержала злоумышленника, солгавшего о минировании кинокомплекса «Благовещенск» в областном центре Приамурья.

На место инцидента сразу после звонка выехали полиция и МЧС. Кроме того, там работали кинологи.

«Была проведена эвакуация, взрывное устройство не обнаружили, установлена личность звонившего, он доставлен в дежурную часть», — сказал представитель пресс-службы полиции, которого цитирует РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, звонки о минировании торговых центров и Казанского вокзала в Москве поступали с номера, зарегистрированного в подмосковной Балашихе. Оказалось, что он принадлежит 63-летней пенсионерке. Правоохранительные органы выяснили, что пожилая женщина сама никому не звонила, доступ к её номеру получили хакеры.