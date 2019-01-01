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Лжеминёр задержан в Благовещенске

Виталий Белоусов/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Полиция задержала злоумышленника, солгавшего о минировании кинокомплекса «Благовещенск» в областном центре Приамурья.

На место инцидента сразу после звонка выехали полиция и МЧС. Кроме того, там работали кинологи.

«Была проведена эвакуация, взрывное устройство не обнаружили, установлена личность звонившего, он доставлен в дежурную часть», — сказал представитель пресс-службы полиции, которого цитирует РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, звонки о минировании торговых центров и Казанского вокзала в Москве поступали с номера, зарегистрированного в подмосковной Балашихе. Оказалось, что он принадлежит 63-летней пенсионерке. Правоохранительные органы выяснили, что пожилая женщина сама никому не звонила, доступ к её номеру получили хакеры.


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