https://static.news.ru/photo/a4ca5322-91e4-11e9-8948-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк сообщил, что в Москве фиксируется всё больше случаев телефонного мошенничества: преступники звонят жителям столицы под видом сотрудников банков и выпытывают данные, чтобы впоследствии похитить со счетов своих жертв денежные средства. По информации регулятора, они находят способы для того, чтобы обмануть тех, кто уверен, что их невозможно провести.

Начальник отдела технической защиты информации Главного управления Банка России Дмитрий Ибрагимов заявил, что злоумышленники используют виртуальные АТС, подменяя таким образом свои номера на номера банков. Они представляются сотрудниками службы безопасности организации, сообщают о сомнительной операции, которую необходимо предотвратить, назвав некоторые данные.

В случае поступления такого звонка, по словам Ибрагимова, следует уточнить данные звонящего, положить трубку и связаться с банком самостоятельно. При этом цифры необходимо набирать вручную, чтобы не попасть на линию к мошенникам.

Продолжать разговор не рекомендуется. Аферисты хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживлённого офиса, — пояснил эксперт.

Ибрагимов уточнил, что звонки осуществляются чаще всего в неудобное время — ночью или ранним утром. Они торопят жертву, давят, запугивают, делая всё это очень убедительно и аргументированно. В ЦБ сообщили, что настоящий сотрудник банка уже располагает всеми данными о вас и не станет просить назвать код из СМС и кодовое слово.

Ранее News.ru писал, что на юге России действует преступная группа из судей и юристов, выдающих себя за защитников прав потребителей — такого мнения придерживаются несколько крупнейших зарубежных компаний. Якобы мошенники много лет по обкатанной схеме наживаются на дилерах автомобилей и электронной техники, используя лазейки в законодательстве.