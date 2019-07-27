https://static.news.ru/photo/862b7a34-b090-11e9-9710-fa163e074e61_1024.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь оштрафована на 30 тысяч рублей за призыв к участию в несанкционированном митинге в Москве 14 июля.

Такое решение принял Хамовнический суд Москвы, передаёт РИА Новости . По данным пресс-службы суда, Соболь признана виновной по статье 20.2 КоАП.

Как сообщил пресс-секретарь Хамовнического суда Ираклий Сохадзе, судья не стал рассматривать материал о невыполнении оппозиционеркой законного требования сотрудника полиции.

Несанкционированная акция у Мосгоризбиркома 14 июля была проведена кандидатами в Мосгордуму от оппозиции, которых не допустили к участию в выборах из-за большого числа недействительных подписей.

Ранее News.ru писал о том, что силовики задержали организаторов несанкционированного митинга, который проходит в центре Москвы без согласования с мэрией. В автозак отправили Илью Яшина, затем Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину и Любовь Соболь. После этого полиция взялась за рядовых участников акции.