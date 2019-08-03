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Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» и глава комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин, задержанный во время протестов в Москве, доставлен в ОВД «Марьино». Об этом заявил член СПЧ Александр Брод.

Каляпин сейчас находится в ОВД «Марьино», подробностей задержания я не знаю, — цитирует Брода ТАСС. Как писал News.ru, ранее Каляпин назвал преступлением действия полиции в отношении задержанных на акции солидарности...