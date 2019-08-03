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Михаил Щипанов
Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь везут на допрос по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля.
В настоящий момент политик имеет статус свидетеля, сообщается в её Twitter.
Прямо из суда Любовь Соболь везут на допрос пока в качестве свидетеля по 212 статье о массовых беспорядках pic.twitter.com/2iGtU7y2Br— Соболь Любовь (@SobolLubov) 3 августа 2019 г.
Прямо из суда Любовь Соболь везут на допрос пока в качестве свидетеля по 212 статье о массовых беспорядках pic.twitter.com/2iGtU7y2Br
До этого, как писал News.ru, судья Щербинского суда Москвы принял решение о признании Соболь виновной в повторном нарушении правил проведения митингов. Политик получила штраф в размере 300 тысяч рублей
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Председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» и глава комиссии Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Игорь Каляпин, задержанный во время протестов в Москве, доставлен в ОВД «Марьино». Об этом заявил член СПЧ Александр Брод.
Каляпин сейчас находится в ОВД «Марьино», подробностей задержания я не знаю, — цитирует Брода ТАСС.
Как писал News.ru, ранее Каляпин назвал преступлением действия полиции в отношении задержанных на акции солидарности...
Любовь Соболь из суда повезли на допрос по уголовному делу