Любовь Соболь Фото: Сергей Булкин/News.ru

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь везут на допрос по уголовному делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля.

В настоящий момент политик имеет статус свидетеля, сообщается в её Twitter.

До этого, как писал News.ru, судья Щербинского суда Москвы принял решение о признании Соболь виновной в повторном нарушении правил проведения митингов. Политик получила штраф в размере 300 тысяч рублей

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