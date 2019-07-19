https://static.news.ru/photo/275ad2bc-ab99-11e9-be86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michelangelo Gratton/moodboard/Global Look Press

Житель Ростова поставил на местный футбольный клуб в матче со «Спартаком». Боевая ничья оставила без денег мужчину и его жену, которая не знает, что отложенные на отпуск деньги проиграны.

Матч между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» завершился со счётом 2:2. Любитель футбола из Ростова поставил на победу местного клуба около 50 тысяч рублей, но проиграл. Теперь он не знает, как рассказать супруге о том, что отпуска у них не будет, сообщает издание Privet-Rostov .

Надеюсь, это не мой муж. А то с футбола ещё не вернулся, — прокомментировали размещённый в социальной сети пост.

Ранее News.ru сообщал, что 56-летняя жительница Москвы осталась без двух мобильных телефонов и 5 тысяч рублей после ночи, проведённой с кавалером из Интернета.

Женщина пригласила своего нового приятеля, с которым начала общение на сайте знакомств, к себе домой. Ночью любовники распивали алкоголь и приятно проводили время. Однако, проснувшись, женщина недосчиталась 5 тысяч рублей и двух телефонов.