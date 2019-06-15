Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тоннель Люблинско-Дмитровской («салатовой») линии метро Москвы продлят в северном направлении. Длина ветки увеличится на 2,3 км, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Будет проложен тоннель длиной 2,3 км до станции «Лианозово», неподалёку от одноимённой платформы Савёловского направления Московской железной дороги. Затем линия дойдёт до технопарка «Физтех» в пос. Северный, — сообщил градоначальник на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Ранее News.ru писал о том, что сеть подземного и наземного железнодорожного транспорта столицы, включая метрополитен, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо, планируется расширить до 500 станций. Кроме того, китайская компания China Railway Construction Corporation поставит в мегаполис тоннелепроходческий механизированный комплекс диаметром 10 метров для строительства метро. С его помощью проложат двухпутные тоннели, что позволит экономить средства и время.