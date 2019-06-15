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Туристам из России во время поездок в Таиланд следует помнить об эпидемии лихорадки денге, объявленной в азиатской стране. Гражданам следует соблюдать меры предосторожности — носить закрывающую тело одежду и применять отпугивающие насекомых средства, а также пользоваться противомоскитными сетками на окнах.

По информации Роспотребнадзора, с начала 2019 года заразились уже 30 тысяч жителей королевства, свыше 40 человек погибли. Наиболее опасными являются центральные и северо-восточные районы. По информации департамента по контролю за...