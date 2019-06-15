Тоннель Люблинско-Дмитровской («салатовой») линии метро Москвы продлят в северном направлении. Длина ветки увеличится на 2,3 км, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Будет проложен тоннель длиной 2,3 км до станции «Лианозово», неподалёку от одноимённой платформы Савёловского направления Московской железной дороги. Затем линия дойдёт до технопарка «Физтех» в пос. Северный, — сообщил градоначальник на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской ветки #мосметро на север. Проложим тоннель длиной 2,3 км до станции #Лианозово, неподалеку от одноименной платформы Савеловского направления #МЖД. Затем линия дойдет до технопарка "Физтех" в поселке Северный. pic.twitter.com/GRbzOmNxcR
Ранее News.ru писал о том, что сеть подземного и наземного железнодорожного транспорта столицы, включая метрополитен, Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо, планируется расширить до 500 станций. Кроме того, китайская компания China Railway Construction Corporation поставит в мегаполис тоннелепроходческий механизированный комплекс диаметром 10 метров для строительства метро. С его помощью проложат двухпутные тоннели, что позволит экономить средства и время.