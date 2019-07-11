https://static.news.ru/photo/59524112-a3e5-11e9-adf3-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Лужков Фото: АГН «Москва»

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал массовую гибель пчёл сразу в нескольких регионах страны и рассказал, как ему удалось спасти свои пасеки в Калининградской и Калужской областях.

Лужков успел вывезти свои пчелосемьи до того, как начались массовые обработки на соседних фермерских полях. Экс-градоначальник отметил, что всегда об этом заранее договаривается с землевладельцами.

Хозяева полей сообщают мне, когда они собираются провести обработку, я ульи перемещаю в безопасное место на пять дней, — сказал Лужков.

При этом он отметил, что договорённости иногда нарушаются и обработка полей начинается внезапно. В этом случае необходимо в срочном порядке реагировать и увозить пчёл.

Лужков подчеркнул, что в этой ситуации владельцы пасек не защищены. С юридической точки зрения невозможно правильно оценить ущерб, а значит и грамотно потребовать компенсаций.

Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах зафиксирована массовая гибель пчёл, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Специалисты также обратились к пасечникам с призывом незамедлительно известить ветеринаров обо всех случаях массовой гибели, заболевания или необычного поведения пчёл.