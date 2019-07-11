Экс-мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал массовую гибель пчёл сразу в нескольких регионах страны и рассказал, как ему удалось спасти свои пасеки в Калининградской и Калужской областях.
Лужков успел вывезти свои пчелосемьи до того, как начались массовые обработки на соседних фермерских полях. Экс-градоначальник отметил, что всегда об этом заранее договаривается с землевладельцами.
Хозяева полей сообщают мне, когда они собираются провести обработку, я ульи перемещаю в безопасное место на пять дней, — сказал Лужков.
При этом он отметил, что договорённости иногда нарушаются и обработка полей начинается внезапно. В этом случае необходимо в срочном порядке реагировать и увозить пчёл.
Лужков подчеркнул, что в этой ситуации владельцы пасек не защищены. С юридической точки зрения невозможно правильно оценить ущерб, а значит и грамотно потребовать компенсаций.
Ранее сообщалось, что в нескольких российских регионах зафиксирована массовая гибель пчёл, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Специалисты также обратились к пасечникам с призывом незамедлительно известить ветеринаров обо всех случаях массовой гибели, заболевания или необычного поведения пчёл.