https://static.news.ru/photo/a41692c8-a74d-11e9-ae7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Частичное лунное затмение можно будет увидеть в ночь на 17 июля по все территории России. Но лучше всего его будет видно в столице, а также в Крыму и на Северном Кавказе.

Начнётся явление 16 июля в 21:43 — Луна в этот момент коснётся земной полутени, а потом все более будет погружаться в неё. Максимальная фаза затмения наступит в 00:31, в этот момент больше половины лунного диска окажется в земной полутени, сообщает РИА Новости .

Конец затмения ожидается в 3:17. Теоретически это будет самое длинное лунное затмение, которое должно продлиться 108 минут. До этого его максимальная фаза составляла 103 минуты.

Наблюдать затмение можно будет при условии безоблачной погоды. Смотреть на него астрономы советуют в небольшой телескоп или бинокль. Западнее Луны можно будет разглядеть Юпитер, а неподалёку от планеты будет сиять Сатурн.

Не увидят затмение жители северных и отдалённых районов страны.

Это затмение астрономы считают обычным, а вот следующее — «кровавое» — можно будет увидеть осенью 2025 года.

Ранее News.ru сообщал, что в Интернете появились первые фотографии и видео полного солнечного затмения, которое жители Западного полушария могли наблюдать вечером 2 июля. Редкое природное явление началось в 22:23 по московскому времени. Лучше всего его было видно в юго-восточной части Тихого океана, а также в Чили и Аргентине.