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Луна лишит москвичей космического зрелища

Leonid Faerberg/Transport Photo Images/ Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы станет труднодоступен для просмотра жителям столицы из-за «вмешательства» Луны. Спутник Земли «засветит» и затруднит наблюдение за астрономическим явлением.

Своего максимума оно достигнет в ночь с 21 на 22 декабря 2018 года, пишет АГН «Москва». Падающие небесные тела будут появляться около Полярной звезды. Их количество не должно превысить 10 в час.

Урсиды — самый северный метеоритный дождь. Скорость болидов достигает 32 км/с. В 2017-м его активность составляла 90−120 вспышек за 60 минут.

Ранее News.ru сообщал о гигантском небесном теле, обнаруженном на территории Франции. Вес находки составил 477 килограммов. Глыба рухнула на Землю более 55 тысяч лет назад.


#ЛУНА #метеорит
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