Лукашенко заступился за Настю Рыбку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил освободить гражданку своей страны Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку).
«Президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси», — рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
Ранее News.ru писал, что полиция освободила под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). До этого гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, ставшая известной после скандала с участием миллиардера Олега Дерипаски, находилась в тюрьме в Таиланде за организацию секс-тренингов совместно со своим гуру Александром Кирилловым. В январе 2019 года их приговорили к условным срокам заключения и депортировали в Россию. В аэропорту Шереметьево парочку вновь задержали, теперь уже российские правоохранители.