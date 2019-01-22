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Лукашенко заступился за Настю Рыбку

Анастасия Вашукевич Антон Кардашов/АГН «Москва»

Анастасия Вашукевич

общество [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил освободить гражданку своей страны Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку).

«Президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси», — рассказала «Комсомольской правде» пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Ранее News.ru писал, что полиция освободила под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли). До этого гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, ставшая известной после скандала с участием миллиардера Олега Дерипаски, находилась в тюрьме в Таиланде за организацию секс-тренингов совместно со своим гуру Александром Кирилловым. В январе 2019 года их приговорили к условным срокам заключения и депортировали в Россию. В аэропорту Шереметьево парочку вновь задержали, теперь уже российские правоохранители.


#Белоруссия #лукашенко #Рыбка
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