https://static.news.ru/photo/01b317c4-9f17-11e9-b060-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области. Он направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, в которой написал слова поддержки ему и семьям погибших от себя лично и от имени всего белорусского народа.

Он отметил, что в Республике «с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях», которые были вызваны наводнением в регионе.

Надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона, — сказано в телеграмме, текст которой опубликован на сайте президента Белоруссии .

Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим.

Паводки в регионе произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. В списке погибших — 21 человек, ещё несколько считаются пропавшими без вести. Около 340 местных жителей госпитализированы.

В шести районах действует режим ЧС. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.