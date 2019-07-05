Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с наводнением в Иркутской области. Он направил телеграмму российскому лидеру Владимиру Путину, в которой написал слова поддержки ему и семьям погибших от себя лично и от имени всего белорусского народа.
Он отметил, что в Республике «с большой тревогой и сочувствием восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах и масштабных разрушениях», которые были вызваны наводнением в регионе.
Надеемся на скорейшее восстановление и возвращение к нормальному ритму жизни пострадавшего российского региона, — сказано в телеграмме, текст которой опубликован на сайте президента Белоруссии.
Лукашенко также попросил передать слова искренней поддержки и пожелания выздоровления потерпевшим.
Паводки в регионе произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. В списке погибших — 21 человек, ещё несколько считаются пропавшими без вести. Около 340 местных жителей госпитализированы.