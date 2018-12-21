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Лоукостер «Победа» ответит за платную регистрацию на рейсы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Авиакомпания «Победа» станет ответчиком в суде по делу о платной регистрации пассажиров на рейсы в аэропортах за рубежом. Иск к перевозчику подала московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Специалисты надзорного ведомства проверили сообщения в Интернете и изучили обращения граждан. В итоге прокуратура выявила неправомерные требования «Победы» к клиентам.

«Установлено, что в правилах перевозки пассажиров и багажа, размещённых на официальном сайте авиакомпании, для пассажиров устанавливается сбор в размере 25 за регистрацию на авиарейсы в аэропортах иностранных государств», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Иск направлен в Щербинский районный суд. В нём прокуратура просит признать незаконными требования перевозчика. Ведомство будет добиваться исключения этого пункта из правил «Победы».

Как уточняет «Москва 24», правила о платной регистрации были установлены «Победой» в конце октября. Перевозчик назвал этот шаг вынужденным. Компания отмечает, что её расходы на топливо за год выросли более чем на 10%. При этом онлайн-регистрация на сайте авиакомпании по-прежнему бесплатна.

В российских аэропортах регистрация включена в стоимость билета.

Ранее, как сообщал News.ru, лоукостер опроверг информацию о введении платы за пластиковые стаканчики. Руководство «Победы» сообщило, что решение по этому вопросу пока не принято, и напомнило, что одной из главных задач считают снижение издержек, чтобы при высокой финансовой эффективности предлагать самые низкие цены на перелёт.


#суды #авиаперелеты #прокуратура #лоукостерпобеда
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