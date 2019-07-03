https://static.news.ru/photo/401ecb9c-9d79-11e9-aa18-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Священнослужители мурманского Спасо-Преображенского морского кафедрального собора Спас на Водах совершат литию по морякам-подводникам, погибшим в результате пожара на сверхмалой атомной подводной лодке АС-12. Местная епархия обнародовала список из 14 имён.

Список отличается от официального. Это объясняется тем, что некоторые имена, данные морякам при крещении, отличаются от их мирских имён.

Молебные прошения об упокоении душ также пройдут во всех храмах Мурманска, сообщили в местной епархии.

Пожар на судне, известном под названием «Лошарик», произошёл 1 июля в Баренцевом море. Возгорание на борту возникло во время работ по замеру рельефа дна. Морякам удалось потушить пожар, но они отравились продуктами горения. Погибли 14 человек. В настоящее время известны имена четверых из них.

Ранее News.ru писал, что причины возгорания пока не установлены. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств гибели членов экипажа судна.