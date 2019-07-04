https://static.news.ru/photo/66d1316c-9e41-11e9-af81-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Около 30% жителей России после увольнения согласились вернуться на прежнее место работы. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob.ru.

Эксперты опросили около 1,6 тысячи человек с опытом работы и выяснили, что 45% из них получали после увольнения от работодателя предложение вернуться на прежнее место работы. Треть приняла его, примерно столько же уволившихся ответили отказом из-за нежелания делать шаг назад.

По данным Superjob.ru, женщинам чаще предлагали вернуться на прежнее место работы, чем мужчинам.

Ранее News.ru сообщал, что россияне считают главной чертой хорошего работодателя высокую зарплату. Исследование провёл аналитический центр НАФИ.