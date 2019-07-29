https://static.news.ru/photo/0c6b942e-b1f1-11e9-858e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Большинство россиян остаются верны своим предпочтениям и слушают радио едва ли не ежедневно. Такие данные приводит исследовательская компания Mediascope, которая впервые посчитала радиослушателей по всей стране.

По данным специалистов, в первой половине 2019 года ежемесячная аудитория радиостанций достигала 107 млн человек, это 87% населения. При этом каждые сутки радио слушают 70 млн человек, сказано в сообщении Mediascope .

Эксперты не принимали в расчёт молодую аудиторию младше 12 лет. Однако погрешность если и есть, то она не существенна, уверены специалисты.

Измерение аудитории радио проводится на постоянной основе с 2000 года. На этот раз в исследовании были учтены все регионы страны. Такая методика применена первый раз: раньше учитывалась только аудитория в городах с населением больше 100 тысяч человек.

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