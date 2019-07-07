Город Тулун остался последним подтопленным населённым пунктом в Иркутской области.
По данным пресс-службе МЧС РФ, в настоящее время высокий уровень воды наблюдается на территории 224 жилых дома с приусадебными участками.
На той же территории, где вода ушла, полным ходом идут восстановительные работы, — сообщили в ведомстве.
Последствия наводнения ликвидируют 3728 человек, среди которых присутствуют спасатели, военные и добровольцы. Также задействовано 795 единиц техники и 70 плавсредств, передаёт
Ранее News.ru писал, что Росгвардия организовала девять стационарных пунктов раздачи питьевой воды в районах Иркутской области, пострадавших от разрушительного наводнения.