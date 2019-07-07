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Уполномоченный по правам ребёнка при президенте Анна Кузнецова во время своего выступления на открытии кинофестиваля «В кругу семьи» заявила, что запреты «всего плохого» являются малоэффективными.

По её словам, в информационную эру поток различных сведений сложно «переварить». При столкновении с чем-то новым у взрослых сразу появляется желание наложить запрет, передаёт её слова РИА Новости. Запретив одно,...